Zeppieri super: vince contro Galan Riveros e stacca il pass per i quarti di Umago

Un altro grandissimo risultato per Giulio Zeppieri. Il classe 2001 continua a portare in alto i colori italiani al torneo di Umago, in Croazia. L’italiano ha staccato il pass per i quarti di finale contro Galan Riveros, un avversario molto competitivo. Zeppieri è sempre più una sorpresa e si candida ad un ruolo da grande protagonista anche nelle prossime partite. La sfida degli ottavi si è conclusa dopo tre set.

L’avvio di partita è molto equilibrato, Zeppieri piazza un break sul risultato di 4-3 e chiude 6-4. Nel secondo set si registra la reazione del colombiano che si conferma in buona giornata e risponde con il punteggio di 3-6. Nel terzo e decisivo set l’azzurro inizia fortissimo e vince 6-1. Nel prossimo turno dovrà vedersela contro il vincente tra Rune e Zapata Miralles.