Zaniolo vuole solo la Juventus: non si ferma con l’auto e scatena la furia dei tifosi della Roma | VIDEO

Il futuro di Nicolò Zaniolo è sempre più indirizzato verso la Juventus. Il calciatore è reduce da una buona stagione con la maglia della Roma, in particolar modo è risultato decisivo il gol in finale di Conference League. Si tratta di un talento enorme, in grado di risolvere le partite in qualsiasi momento. Può ricoprire tutti i ruoli dell’attacco, in più può rappresentato un jolly anche da mezzala. E’ in corso una trattativa molto avanzata con il club bianconero, la Vecchia Signora ha deciso di investire una cifra importante per assicurarsi le prestazioni di un grande calciatore.

La prima offerta della Juventus è stata di 40 milioni, la richiesta della Roma 50 milioni. Negli ultimi giorni le parti si sono avvicinate tantissimo, la trattativa si è sbloccata con la formula del prestito oneroso a 10 milioni di euro e obbligo di riscatto a 40 milioni. Zaniolo è vicinissimo alla Juventus e un indizio è arrivato proprio nelle ultime ore. La Roma si è ritrovata per il primo giorno di preparazione in vista della prossima stagione. Zaniolo si è presentato puntualmente a Trigoria, è passato con l’auto ma non ha rallentato per i classici autografi e selfie. I tifosi hanno manifestato il disappunto, sono rimasti delusi dal comportamento del calciatore ed è scappata anche qualche parola di troppo.