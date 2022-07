WWE, tutto pronto per SummerSlam 2022: la match card

SportFair

The Biggest Party of the Summer. Tutto è pronto per SummerSlam, uno dei big 4 della WWE insieme alla Royal Rumble, WrestleMania e Survivor Series, se si tratta di Premium Live Event. Al Nissan Stadium di Nashville, nella notte italiana fra sabato 30 e domenica 31 luglio sarà previsto uno spettacolo strepitoso, disponibile e visibile sul WWE Network.

A spiccare è il Main Event, l’ultima sfida – quella risolutiva – fra il WWE Universal Champion Roman Reigns e Brock Lesnar, che andranno uno contro l’altro in un Last Man Standing Match. SummerSlam si svolgerà circa 30 giorni prima di uno dei più grandi eventi degli ultimi anni, direttamente dal Principality Stadium di Cardiff. Il 3 settembre sarà il momento di Clash at The Castle, un evento che farà impazzire il Galles e non solo.

Ecco la card con i match di SummerSlam e gli incroci più suggestivi…

Last Man Standing Match for the Undisputed WWE Universal Championship – Roman Reigns (c) vs Brock Lesnar: due colossi che si sfidano per l’ultima volta, dopo una rivalità infinita e ricca di colpi di scena. Brock è tornato dopo la sconfitta di WrestleMania 38 contro Reigns, che si è preso entrambi i titoli di campione. Ma ora Lesnar – che ha già sconfitto Reigns a WrestleMania 34 – vuole riprendersi ciò che pensa che sia suo. La storia nasce da lontanissimo, addirittura da WrestleMania 31, quando dopo aver vinto la Royal Rumble Roman Reigns puntò verso Brock. Perse, perché fu Seth Rollins a incassare il Money in the Bank durante il loro match. Fra cambi di attitudine e tradimenti del manager Paul Heyman, ora sono arrivati alla resa dei conti finale.

Logan Paul vs The Miz: la megastar di YouTube ha da poco firmato un contratto a tempo pieno con la WWE e affronterà The Miz a SummerSlam (dopo che era stato suo partner di coppia a WrestleMania). Logan Paul è una figura estremamente trasversale: è uno youtuber, podcaster, personaggio televisivo e dall’esperienza di WrestleMania si è allenato duramente per la resa dei conti con TheMiz. Sul ring di SummerSlam scopriremo se Logan Paul riuscirà a vendicare il tradimento di The Awesome.

WWE Raw Women’s Championship – Bianca Belair (c) vs Becky Lynch: la frustrazione di Becky, dopo aver perso la corona a WrestleMania, non ha limiti. Ora l’irlandese ha la chance di vendicarsi di The EST in una contesa che promette spettacolo fra due campionesse che hanno già stupito nel GranDaddy of Them All.

Ma la magia di un evento come questo non è solo dovuta a ciò che accade sul ring: molte di queste Superstar hanno o hanno avuto una grande carriera anche oltre la WWE. Sia a livello sportivo che nel cinema e in TV: da Ronda Rousey (ex UFC), che sarà impegnata nella rivincita contro Liv Morgan per lo SmackDown Women’s Championship, a Bobby Lashley (ex Bellator). “The Almighty” difenderà il suo United States Championship dall’assalto di Theory. Ci sono Riddle (UFC), Pat McAfee (NFL), Happy Corbin (NFL), Logan Paul (Boxe) e ovviamente Brock Lesnar, che ha un passato sia in UFC che in NFL.

Stesso discorso si può fare per le molteplici stelle presenti a SummerSlam che annoverano tantissime apparizioni nel cinema e in TV: Roman Reigns (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw), Ronda Rousey (The Expendables 3, Entourage), The Miz (Real World, Ballando con le Stelle, Miz & Mrs), Logan Paul (YouTube, The Masked Singer, Impaulsive Podcast) e tanti altri.

