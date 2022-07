Weerts in pole a Misano nel GTWC Europe, testacoda e solo 16° posto per Valentino Rossi | VIDEO

SportFair

Charles Weerts ha conquistato la pole position con Audi per per la race-1 di Misano Adriatico del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Il campione in carica ha regalato spettacolo e ha chiuso al primo posto con 33 millesimi di vantaggio su Vincent Abril. Terzo posto per Timur Boguslavskiy, poi Jim Pla e Lorenzo Patrese.

Solo in sedicesimo posto per Valentino Rossi, il Dottore è stato autore di un testacoda all’uscita della ‘Variante del Parco’. L’ex pilota della MotoGP continua a confermare qualche problema, avrà modo di migliorare con il tempo e nel frattempo dovrà completare la stagione nel migliore dei modi.