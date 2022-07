Wanda Nara hot: il bagno in topless ad Ibiza fa impazzire tutti i fan | FOTO

SportFair

Un’estate bollente ed infuocata per Wanda Nara. La showgirl argentina, moglie e agente di Mauro Icardi sta trascorrendo le vacanze ad Ibiza con la sorella e i figli, tra episodi discutibili e polemiche.

Dopo il bacio sul seno dell’uomo misterioso al concerto di Ozuna e le polemiche sulle foto ritoccate, Wanda Nara è stata paparazzata durante un bagno in mare in topless. Foto da capogiro per i fan, che apprezzano nonostante la realtà non rispecchi proprio le foto pubblicate dalla showgirl sui social.

Wanda si copre il petto col braccio e la mano, ma è impossibile riuscire a nascondersi. I fan apprezzano.