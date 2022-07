Volleyball Nations League, l’Italia maschile matematicamente tra le prime otto: sconfitto l’Iran 3-1

SportFair

L’Italia, già matematicamente tra le prime otto nella classifica di Volleyball Nations League, conquista la seconda vittoria della week 3 in Polonia con l’Iran col punteggio di 3-1 (25-16, 25-27, 25-23, 25-23) rafforzando la propria posizione in una classifica, in attesa che si completi la giornata di gare, che vede gli azzurri momentaneamente primi con 8 vittorie e 25 punti.

Il rientro di Ivan Zaytsev in campo in azzurro è stato segnato dai 18 punti personali realizzati di fronte ad un Iran trascinato dai propri attaccanti Ebadipur, autore di 25 punti e Esmaelinezhad di 22. 10 i muri vincenti degli azzurri (3 di Zaytsev e Giannelli) e 8 i servizi vincenti. Domani alle 20.00 l’Italia torna in campo per la terza gara della week 3 di VNL contro la Serbia.

L’Iran parte subito forte, un attacco vincente ed un ace di Amir Hossein per il 2-0. Il primo tempo di Galassi e la pipe di Lavia pareggiano i conti 3-3. L’Italia inizia a mettere pressione all’Iran che sbaglia in attacco e porta gli azzurri avanti 6-4. Gli azzurri provano ad allungare, Michieletto mette a terra l’8-4. Il muro di Zaytsev, l’ace di Giannelli valgono l’11-5, azzurri sul +6. L’Iran prova con un ace a recuperare sugli azzurri che riprendono subito a macinare punti portandosi sul 15-9 con Daniele Lavia. Galassi forza ancora al servizio, suo l’ace del 17-12, vantaggio mantenuto fino al conclusivo 25-16.

Stesso 6+1 per il secondo set che inizia subito bene, il primo tempo di Galassi vale il 2-0. L’Italia cerca da subito di ingranare la marcia giusta portandosi sul 6-3 ma l’Iran cerca di tenersi alle spalle degli azzurri. Anzani mette a terra il primo tempo che vale l’8-5. L’Iran trova prima la parità sull’11-11 recuperando i quattro punti di svantaggio e poi si porta in vantaggio 12-11. L’Italia è brava a riprendersi subito il vantaggio, il pallonetto di Lavia porta gli azzurri sul 13-12. Il set procede in maniera equilibrata, Michieletto in diagonale mette a terra il 17-16. L’intesa tra Giannelli e Anzani porta i suoi frtutti, il centrale azzurro porta l’Italia sul 20-18. L’Italia si porta sul 24-24 con un turno al servizio di Bottolo entrato per Lavia annullando ben tre palle set agli iraniani bravi poi a conquistare il set col punteggio di 27-25.

Torna Lavia in campo con il 6+1 iniziale e con gli iraniani sulle ali dell’entusiasmo avanti 4-0. Il muro azzurro cerca di arginare gli iraniani, arriva così il primo punto del set. Con qualche errore da parte degli azzurri l’Iran ne approfitta per portarsi sul 8-3. L’Italia rimette subito in piedi il set trovando la parità sul 10-10 e il vantaggio fino al 12-10. L’errore di Lavia in attacco tiene gli iraniani alle spalle 15-14. L’Iran non molla, mura e si porta in parità 21-21. Il primo tempo di Galassi vale il 23-22, lo stesso centrale azzurro mette a terra il 24-23. Il set lo conquista l’Italia con l’ace di Bottolo, entrato per Lavia, per il 25-23.

La novità del quarto set è Bottolo dall’inizio al posto di Lavia. L’Italia parte bene, sotto 3-2 si riporta subito avanti fino al 7-4, vantaggio che aumenta sul +4 sul 9-5. L’ace di Giannelli porta l’Italia sull’11-7. De Giorgi da spazio a Leonardo Scanferla. L’errore di Bottolo in attacco e i due ace di Esmaeilnezhad portano l’Iran a due lunghezze 13-11. Il primo tempo di Galassi vincente vale il 15-12. Qualche errore di troppo permette all’Iran di trovare la parità 15-15 con l’attacco vincente di Esmaeilnezhad. L’azione rocambolesca chiusa da Michieletto porta avanti di due lunghezze gli azzurri 17-15. Il muro di Anzani mantiene avanti gli azzurri con cinque punti di vantaggio 21-16. La prima palla match arriva sul 24-19. L’Iran annulla quattro palle match ma a chiudere il set sul 25-23 ci pensa Alessandro Michieletto da seconda linea.