Volleyball Nations League: gli azzurri chiudono in bellezza! Olanda ko 3-0

L’italia chiude con una vittoria, la numero 10, la fase preliminare di Volleyball Nations League battendo l’Olanda 3-0 (25-23, 26-24, 25-21) a Danzica dove si calerà il sipario questa sera sulla week 3 con la sfida tra i padroni di casa della Polonia e Slovenia, gara che decreterà gli ultimi verdetti di questa VNL.

L’Italia, attualmente prima con 31 punti, dovrà conoscere il risultato per sapere se manterrà la prima posizione o sarà superata dalla Polonia per differenza set. Verdetto in bilico anche per quanto riguarda l’avversaria dell’Italia nei Quarti. Gli azzurri, infatti, primi comunque per regolamento al termine della fase preliminare, in qualità di paese organizzatore ed avendo terminato tra le prime otto dopo la week 3, affronteranno l’ottava in classifica mercoledì 20 luglio alle 21 all’Unipol Arena. Sarà Olanda o Slovenia ma si dovrà aspettare il risultato della sfida serale.

Nella vittoria con l’Olanda, De Giorgi ha voluto rimescolare le carte mandando in campo Zaytsev dall’inizio, Russo e Scanferla. Il carattere degli azzurri si è visto ancora una volta, soprattutto nel secondo set ribaltato e chiuso ai vantaggi 26-24. Lavia, best scorer della gara con 16 punti, 7 muri punto di squadra, e l’esser riusciti ad arginare Nimir tra le note di giornata in quella che ancora una volta si è rivelata una tappa del percorso di crescita continua di questo gruppo. Il rientro in Italia è previsto nella mattinata di domani. Gli azzurri si ritroveranno in collegiale a Firenze nella giornata di giovedì 14 luglio prima del trasferimento a Bologna, sede delle Finals, in programma per domenica 17 luglio.