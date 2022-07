Voci di ‘rivolta’ in casa Ferrari, Leclerc sbotta: “qualcuno vuole dividerci”

SportFair

La Formula 1 è pronta a tornare subito in pista per il gran premio d’Austria, la stagione è entrata nella fase importante. L’ultimo appuntamento ha visto il primo successo in carriera di Sainz che si è rilanciato anche in chiave mondiale. Verstappen ha accusato alcuni problemi e ha limitato i danni. Può recriminare, invece, Leclerc: il ferrarista guidava la gara a Silverstone e la safety car per il problema ad Ocon ha rovinato i piani al monegasco. La Ferrari ha deciso di non richiamarlo e la sua gara nel finale è stata in salita. E’ andato in scena un duro faccia a faccia tra Leclerc e Binotto, poi è arrivata la pace.

Leclerc ha deciso di mettere le cose in chiaro sulle ultime voci: “qualcuno vuole dividerci, ma noi siamo uniti: il rammarico è normale perché c’era la possibilità di fare doppietta”, ha detto il monegasco. Addirittura sono circolate voci di una ‘rivolta’ all’interno del Cavallino con una parte dello staff che non avrebbe festeggiato la vittoria di Sainz: “leggere queste cose è scandaloso, c’è qualcuno che vuole dividerci: ma noi siamo una squadra unita. Tutti erano felici per Sainz, e parte del team doveva prendere l’aereo: chi è rimasto per le foto l’ha perso”. Adesso il prossimo appuntamento: “vogliamo vincere, sento il supporto del team. Le cose, per me, non sono andate nel verso giusto per una serie di circostanze. Ma con i “se” chiunque è primo in classifica. Ora abbiamo bisogno di tanti weekend puliti, senza che si presentino altri problemi”.