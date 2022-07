Vingegaard cade e batte la spalla, volata vincente di Philipsen: la classifica dopo la 15ª tappa

SportFair

E’ andata in archivio una nuova tappa del Tour de France, la 15ª. Si entra sempre più nel vivo, sono arrivate nuove indicazioni e nella giornata di oggi si sono registrati anche colpi di scena. La Rodez-Carcassonne si è conclusa con la vittoria di Jasper Philipsen, il belga ha conquistato la vittoria più bella della sua giovane carriera. Jonas Vingegaard si conferma in maglia gialla. In partenza sono andati via tre uomini: Wout van Aert, Nils Politt e Mikkel Frolich Honor.

La situazione è cambiata a 50 km dall’arrivo. Si sono registrate due brutte cadute, prima Steven Kruijswijk, costretto al ritiro, poi anche la Maglia Gialla Vingegaard, poi rientrato prontamente. Nel finale scontro a tre per la vittoria: Jasper Philipsen è riuscito a battere Wout van Aert e Mads Pedersen. Quarto Peter Sagan. Per l’Italia in Top-10 Luca Mozzato, ottavo ed Andrea Pasqualon, nono. Vingegaard è sempre maglia gialla con 2’22” su Pogacar, 2’43” su Geraint Thomas, 3’01” su Bardet e 4’06” su Adam Yates.

L’ordine di arrivo della quindicesima tappa

1- Jasper Philipsen 4h27’27”

2- Wout Van Aert st

3- Mads Pedersen st

4- Peter Sagan st

5- Danny Van Poppel st

6- Groenewegen st

7- Senechal st

8- Mozzato st

9- Pasqualon st

10- Wright st

LA CLASSIFICA GENERALE

1 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 59:58:28

2 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 2:22

3 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 2:43

4 BARDET Romain Team DSM 3:01

5 YATES Adam INEOS Grenadiers 4:06

6 QUINTANA Nairo Team Arkéa Samsic 4:15

7 MEINTJES Louis Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 4:24

8 GAUDU David Groupama – FDJ ,,

9 PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 8:49