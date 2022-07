Rivali sì, ma campioni di umanità! Vingegaard e Pogacar insegnano i veri valori dello sport | VIDEO

SportFair

Il Tour de France regala uno dei momenti sportivi più belli di quest’anno sicuramente, se non di sempre. Oggi, alla Grande Boucle, lo spettacolo dell’ultima tappa sui Pirenei: una frazione di montagna che potrebbe rivelarsi decisiva per la lotta per la vittoria. Vingegaard è l’attuale leader e Pogacar è subito dietro di lui, a 2′ 18” dalla maglia gialla.

E sono propri i contendenti alla vittoria della classifica generale a rendersi protagonisti di un momento davvero speciale. A 28,8 km dal traguardo, quando Vingegaard e Pogacar si trovavano a tutta velocità in un tratto di discesa, lo sloveno dell’UAE è caduto. Per fortuna, nulla di grave per Pogacar, che è riuscito subito a rimettersi in sella alla sua bici, ma a sorprendere tutti è stato il gesto di Vingegaard: la maglia gialla, infatti, ha deciso di aspettare il suo collega e rivale e di riprendere il ritmo intenso insieme a lui, solo dopo che Pogacaar lo ha nuovamente affiancato. Un grande gesto di fair play.

Un gesto davvero speciale, che mostra i veri valori che insegna lo sport: lo sport, infatti, è competizione sì, ma anche condivisione, collaborazione, integrazione e soprattutto rispetto, verso se stessi e verso gli avversari.

Oggi più che mai Vingegaard e Pogacar si sono guadagnati il rispetto del mondo intero, e non possiamo fare altro che inchinarci a loro, due veri campioni d’umanità. Ah, che bello lo sport!