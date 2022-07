Vettel si ritira dalla F1, da Hamilton a Leclerc: tutti gli omaggi al tedesco

SportFair

Sebastian Vettel ha annunciato oggi il suo ritiro dalla Formula 1 a fine stagione. Tutto il Circus ha omaggiato il tedesco, amato e apprezzato in tutto il mondo, dalle squadre, dai tifosi e anche dai suoi colleghi e rivali.

Un campione in pista, ma anche fuori, apprezzato davvero da tutti. Tantissimi quindi gli omaggi al campine tedesco: “è stato un onore aver condiviso tanti momenti con te in Formula 1. Non vediamo l’ora di goderci le nostre ultime gare insieme nel paddock. Ti vogliamo bene Seb, in bocca al lupo per le tue future sfide nella vita“, ha scritto sui social la Ferrari.

“Che persona e che pilota. Ci mancherai”, ha aggiunto Charles Leclerc, compagno di squadra di Vettel nel 2019 e 2020.

“Sebastian, è stato un onore averti come avversario ed è stato un onore ancora più grande poterti chiamare amico. Stai lasciando questo sport in condizioni migliori rispetto a quelle che hai trovato, ed è sempre l’obiettivo. Non ho dubbi che qualsiasi cosa ci sia per te in futuro sarà entusiasmante, significativa e gratificante. Ti voglio bene, Seb“, queste le splendide parole di Lewis Hamilton.