Vettel annuncia il ritiro dalla Formula 1: “voglio passare più tempo con la mia famiglia” | VIDEO

Il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel ha annunciato l’addio dal mondo della Formula 1. Continua a confermarsi uno dei migliori nonostante una macchina poco competitiva, l’ex Ferrari ha deciso di fermarsi per dedicarsi di più alla famiglia. L’annuncio è arrivato direttamente dal pilota dell’Aston Martin attraverso un video pubblicato sul profilo Instagram aperto solo qualche ora fa dopo un’assenza di 13 anni. Il tedesco ha annunciato: “terminerò la mia carriera in Formula 1 alla fine dell’anno”.

“Ho avuto il privilegio di lavorare con molte persone fantastiche in Formula 1 negli ultimi 15 anni, ce ne sono troppe da menzionare e ringraziare. Negli ultimi due anni sono stato un pilota dell’Aston Martin e, anche se i nostri risultati non sono stati buoni come speravamo, per me è molto chiaro che si sta mettendo insieme tutto ciò di cui una squadra ha bisogno per gareggiare ai massimi livelli per gli anni a venire. Mi è davvero piaciuto lavorare con un gruppo così grande di persone. Tutto il gruppo (Lawrence, Lance, Martin, Mike, i dirigenti, gli ingegneri, i meccanici e il resto della squadra) è ambizioso, capace, esperto, impegnato e amichevole, e auguro a tutti loro ogni bene.

Spero che il lavoro che ho fatto l’anno scorso e che sto continuando a fare quest’anno sia utile allo sviluppo di una squadra che vincerà in futuro, e lavorerò più che posso da qui alla fine dell’anno con quell’obiettivo in mente, dando come sempre il massimo nelle ultime 10 gare. La decisione di andare in pensione è stata difficile da accettare per me, e ho passato molto tempo a pensarci; alla fine dell’anno voglio prendermi un po’ più di tempo per riflettere su ciò su cui mi concentrerò dopo; mi è molto chiaro che, essendo padre, voglio passare più tempo con la mia famiglia. Ma oggi non si tratta di dire addio. Piuttosto, si tratta dire grazie a tutti, non ultimi ai tifosi, senza il cui appassionato supporto la Formula Uno non potrebbe esistere”.