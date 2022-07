Max Verstappen vince la sprint qualifying in Austria: bagarre in casa Ferrari, che lotta tra Leclerc e Sainz!

SportFair

La sprint qualifying in Austria non ha regalato grossi scossoni dal punto di vista della classifica, ma ha confermato la battaglia in casa Ferrari. Verstappen si è confermato in grande forma e la gara si è decisa in partenza: lo scatto dell’olandese è stato ottimo ed è riuscito a mantenere la prima posizione. Il campione del mondo in carica ha guadagnato quasi tre secondi nei primi giri e sfruttato la lotta in casa Ferrari tra Sainz e Leclerc.

E’ andata in scena una lotta pericolosa in casa Ferrari: sorpasso in partenza di Sainz su Leclerc, poi il controsorpasso del monegasco. Solo qualche giro e Sainz ha provato un altro sorpasso, il rischio è stato quello di un incidente. Verstappen controlla in testa e Leclerc si allontana da Sainz. Poi è bagarre con Perez protagonista di una buona rimonta, ottima la prestazione di Russell.

Il gran premio si è concluso con la vittoria di Verstappen, poi Leclerc, Sainz e Russell. In quinta posizione Perez, poi Ocon e Magnussen. Bellissima lotta tra Mick Schumacher e Hamilton. Decimo Bottas. La Ferrari dovrà rispondere nella gara di domenica.