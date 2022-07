Leclerc a muro, Verstappen vince il GP di Francia! Due Mercedes sul podio e rimonta da impazzire di Sainz

SportFair

Il gran premio di Francia ha portato all’ennesimo ribaltone nel campionato di Formula 1. Si è registrato un grave errore di Charles Leclerc, il monegasco è uscito fuori pista nella prima parte del GP ed è finito a muro, la sua gara è finita troppo presto. Scatto importante per Max Verstappen che allunga ancora di più in classifica generale, grande rimonta di Carlos Sainz, lo spagnolo si è dimostrato in buona forma ed è stato autore di tantissimi sorpassi dopo la partenza dalle retrovie.

In partenza ottimo scatto di Leclerc che riesce a mantenere la prima posizione su Verstappen, bravissimi Hamilton e Alonso. Verstappen mette pressione a Leclerc, al giro 18 il monegasco sbaglia e va a muro. E’ la svolta per la gara dell’olandese che controlla senza grossi problemi. Grande rimonta per Sainz che supera auto una dopo l’altra. Si verificano duelli importanti anche nelle posizioni di coda, ma il più scatenato è Sainz, il ferrarista supera prima Russell e poi Perez.

Lo spagnolo entra ai box per scontare una penalità di 5 secondi e rientra al settimo posto. Sainz supera Norris e torna in sesta posizione, poi anche Alonso. Entra la Virtual Safety car e Russell supera Perez. Vince Verstappen, poi Hamilton e Russell. Quarto Perez e quinto Sainz.