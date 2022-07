E’ di Verstappen la pole della sprint qualifying in Austria: ultimo giro fenomenale, poi le due Ferrari

SportFair

Si torna subito in pista per il campionato di Formula 1, è tutto pronto per il gran premio d’Austria. Le qualifiche sono state anticipate per la sprint qualifying, in programma sabato. L’ultima gara a Silverstone si è conclusa con la vittoria di Sainz, la Ferrari ha ritrovato fiducia dopo le ultime prestazioni deludenti. Leclerc ha rosicchiato punti a Verstappen e si preannuncia un altro bellissimo duello tra Ferrari e Red Bull con Mercedes in grandissima ripresa. Nelle Q1 volano le Ferrari con Leclerc e Sainz a guidare la classifica, poi Verstrappen. Esclusi Latifi, Zhou, Stroll, Vettel e Ricciardo.

Emozioni nelle Q2. In testa alla classifica si è confermato ancora Leclerc, poi Verstappen e Hamilton. Eliminati Norris, Tsunoda, Bottas, Albon e Gasly. Nel Q3 duello bellissimo tra Leclerc e Verstappen per la pole position. Hamilton è finito a muro e bandiera rossa. A muro anche Russell e un’altra bandiera rossa. La pole position è stata conquistata da Verstappen con una magia nel giro finale. Secondo Leclerc e terzo Sainz.

La griglia di partenza

1ª fila: 1. Verstappen, 2. Leclerc

2ª fila: 3. Sainz, 4. Perez

3ª fila: 5. Russell, 6. Ocon

4ª fila: 7. Magnussen, 8. Schumacher

5ª fila: 9. Alonso, 10. Hamilton