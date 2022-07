Verstappen si prende le Fp3 in Francia, il ferrarista Sainz cambia la power unit e partirà ultimo

SportFair

Ultimo appuntamento con le prove libere, prima delle qualifiche ufficiali del GP di Francia. La stagione entra sempre più nel vivo e si preannuncia un altro duello bellissimo tra Ferrari e Red Bull. Subito una brutta notizia per la rossa di Sainz, il pilota spagnolo ha cambiato la power unit, partirà ultimo al GP di Francia. Un’altra tegola per il ferrarista dopo il ritiro per un problema durante il GP d’Austria.

Nelle Fp3 il più veloce è stato Max Verstappen, poi le due Ferrari di Sainz e Leclerc. Al quarto posto la Mercedes di Lewis Hamilton, poi Perez e Russell. Nel prossimo appuntamento spazio alle qualifiche, primo passo importante del GP di Francia.