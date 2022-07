Verstappen beffa Sainz in partenza, poi un gravissimo incidente e bandiera rossa | VIDEO

SportFair

L’attesa è finita, i piloti sono in pista per il gran premio a Silverstone, nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. Le qualifiche hanno regalato emozioni e sorprese, sono state condizionate dalle condizioni della pista a causa della pioggia. In pole position sorpresa Sainz che ha beffato Verstappen e Leclerc. Continua il duello tra Ferrari e Red Bull.

In partenza grandissimo scatto di Verstappen che supera subito Sainz. Poi un bruttissimo incidente e bandiera rossa. Le vetture coinvolte nell’incidente sono state la Mercedes di Russell, la Williams di Albon e l’Alfa Romeo di Zhou. Danni anche per l’AlphaTauri di Tsunoda. Paura per Zhou, l’auto si è ribaltata.