Un’altra delusione a Varsavia: eliminata anche Cocciaretto, ai quarti la francese Caroline Garcia

SportFair

E’ rimasta solo Jasmine Paolini in corsa per la vittoria del torneo di tennis a Varsavia. Dopo il ritiro di Sara Errani a causa di un problema alla schiena, un’altra italiana è costretta a salutare la Polonia: si tratta Elisabetta Cocciaretto, eliminata agli ottavi di finale da Caroline Garcia. La francese ha commesso meno errori e nel complesso ha meritato di superare il turno.

La partita si è conclusa in due set. Nel primo set l’italiana perde subito un break e non ha la forza di reagire, Garcia chiude con il punteggio di 3-6. Nel secondo set la sfida è più equilibrata, la gara non regala grossi sussulti con le due tenniste che riescono a mantenere il turno di servizio. Sul 5-5 pari la francese conquista il break decisivo e chiude l’incontro sul 5-7.