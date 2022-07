Valentino Rossi esperto anche di sci nautico: le doti del Dottore in vacanza | VIDEO

SportFair

La vita di Valentino Rossi continua a regalare tante soddisfazioni, il Dottore sta attraversando un momento veramente magico soprattutto nella vita privata. Il ritiro dalla MotoGP è ormai alle spalle, il 43enne ha iniziato un nuovo percorso con le auto. I primi risultati sono stati altalenanti, nelle ultime gare il Dottore è risultato comunque in ripresa. Valentino Rossi ha commesso qualche errore, ma i margini di miglioramento sono interessanti.

L’ex pilota dlela MotoGP è concentrato in vista del prossimo impegno alla 24h di SPA, l’appuntamento è fissato per il 31 luglio. Nel frattempo il Dottore si sta rilassando con la famiglia. Valentino è diventato padre da poco e il rapporto con la compagna Francesca Sofia Novello si conferma a gonfie vele. La modella ha pubblicato una Storia su Instagram, Valentino Rossi ha messo in mostra le sue qualità: il Dottore si è dimostrato anche esperto di sci nautico.