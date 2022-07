Uno-due Ferrari nelle Fp2 in Francia: Sainz più veloce di Leclerc, la classifica

SportFair

Si torna in pista con il nuovo gran premio di Formula 1, è quasi tutto pronto per la gara in Francia. Si è rilanciato Leclerc, il ferrarista è tornato in corsa per la vittoria del campionato dopo il successo in Austria. La Rossa è molto competitiva e, nel corso della stagione, ha pagato troppi errori di affidabilità e strategia. Nel corso delle Fp1 il più veloce è stato Leclerc, al secondo posto il leader del mondiale Verstappen, poi Sainz.

Ancora grande spettacolo nelle Fp2. Si sono confermate in grande spolvero le Ferrari, è uno-due con Sainz al primo posto e Leclerc secondo. Al terzo posto Verstappen, poi le due Mercedes di Russell e Hamilton. E’ ancora un duello bellissimo tra Ferrari e Red Bull, in attesa di qualifiche e gara.