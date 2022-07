Uno-due Ferrari nelle FP2 in Austria: Sainz più veloce di Leclerc, ottimo Alonso

SportFair

E’ sempre più alta l’attesa in vista delle sprint qualifying del GP d’Austria di Formula 1, nuovo importante appuntamento del campionato. L’ultima gara ha visto il trionfo di Sainz, mentre Verstappen ha pagato un problema alla monoposto. Occasione sprecata per Leclerc che si è accontentato di rosicchiare solo qualche punto all’olandese. Verstappen partirà in pole position nella sprint qualifying, l’olandese ha beffato Leclerc all’ultimo settore dell’ultimo giro.

La sprint race si preannuncia scoppiettante con la Ferrari chiamata a confermarsi anche in Austria. Sono arrivate indicazioni anche dalle Fp2, il più veloce è stato Sainz, poi Leclerc. in terza posizione Verstappen, ancora in grandissima forma Alonso che ha chiuso al quarto posto. Sesto Perez.