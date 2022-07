Follia in Brasile, un tifoso salta in campo e prende a calci il portiere Cássio | VIDEO

SportFair

Scene di ordinaria follia in Brasile. Un gravissimo episodio si è verificato durante la partita di ritorno degli ottavi della coppa nazionale tra Santos e Corinthians. Per la cronaca la gara si è conclusa sul risultato di 1-0 con il gol siglato da Marcos Leonardo al 67′ su calcio di rigore, ma la gara è salita alla ribalta per un altro motivo. Un tifoso del Santos, infatti, ha invaso il campo aggredendo Cássio, portiere del Corinthians.

Dopo il 4-0 dell’andata, il Santos non è andato oltre l’1-0 e il Corinthians ha superato il turno. I tifosi di casa hanno perso la testa e il gesto ha fatto il giro dei social. Al fischio finale il portiere, dopo aver raccolto asciugamano e bottiglietta, si stava dirigendo verso gli spogliatoi quando è stato aggredito da un tifoso. La sicurezza ha cercato di fermare l’invasore, ma Cássio è stato colpito con un calcio alla caviglia.