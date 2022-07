Ucciso Leonardo Muratovic, pugile di 26 anni colpito in un locale: il padre accoltella due buttafuori

SportFair

Una tragedia nel mondo dello sport: il pugile Leonardo Muratovic, 26 enne è stato ucciso nella notte tra sabato e domenica ad Anzio. Era un grande appassionato di pugilato e indossava i guantoni da quando aveva 14 anni. L’omicidio è avvenuto dopo una lite in un locale in pieno centro. La vittima è stata colpita con una coltellata al petto, Muratovic è morto sull’ambulanza durante il trasporto in ospedale.

Sul caso indagano gli agenti del commissariato di Anzio e della Squadra mobile e la procura di Velletri ha avviato un’indagine. Il locale è sotto sequestro e il colpevole è sparito tra la folla. Come riporta l’Ansa gli agenti del commissariato locale hanno bloccato il padre per aver accoltellato, proprio davanti al commissariato, due buttafuori di 30 e 57 anni, che lavorano nel locale sulla spiaggia dove è scoppiata la rissa. I due sono stati trasportati in ospedale.