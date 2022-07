Tragedia nel mondo dell’atletica: morta giovane promessa italiana

SportFair

Il mondo dell’atletica piange la scomparsa di una giovanissima promessa. E’ morto domenica scorsa, a seguito delle conseguenze riportate in un terribile incidente, il 20enne Giovanni Perrone.

Il giovane, di Santeramo, vicino Bari, si è schiantato contro un muretto in provincia di Taranto, con la sua moto Kawasaki e per lui non c’è stato nulla da fare. Era un atleta in erba e la sua specialità era il mezzofondo: solo pochi giorni fa aveva stabilito il suo record personale sugli 800 metri dopo mesi di infortuni.