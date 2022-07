Tour de France, la seconda tappa Roskilde-Nyborg: percorso, altimetria e favoriti

SportFair

Oggi, sabato 2 luglio, è in programma la seconda tappa del Tour de France. Dopo la cronometro di ieri, oggi si rimane in Danimarca con partenza da Roskilde ed arrivo a Nyborg. Nel finale è previsto un passaggio molto insidioso: i corridori dovranno percorrere i 18 km del Ponte Storebaelt e la possibilità di trovare vento è altissima. Superato il ponte, al via la volata finale a 3500 metri dal traguardo. L’incognita vento potrebbe risultare determinante, è molto difficile quindi indicare un favorito.

In caso di volata ristretta, il favorito potrebbe essere Wout Van Aert, molto abile in queste situazioni incerte. Stesso discorso anche per Mathieu Van der Poel o per Mads Pedersen. Occasione ghiotta anche per i velocisti puri come Fabio Jakobsen, Caleb Ewan e Jasper Philipsen. Infine Peter Sagan e Michael Matthews.