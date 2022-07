Tour de France, passerella finale sui Campi Elisi: percorso, altimetria e favoriti della 21ª tappa

SportFair

Si conclude una bellissima edizione del Tour de France 2022. Oggi appuntamento con la consueta passerella finale che si concluderà sui Campi Elisi. Prima parte in linea che prevede anche un GPM di quarta categoria, la Côte du Pavé des Gardes, con 1,3 chilometri al 6,5%. Poi si entra sul percorso dei Campi Elisi, da percorrere otto volte prima della volata conclusiva.

Spazio ai velocisti puri, ma occhi principalmente a Wout van Aert, il più in forma del momento e reduce dalla vittoria della cronometro di ieri. Il belga è alla ricerca del poker. In tanti pronti alla sfida: Jasper Philipsen, Fabio Jakobsen e Dylan Groenewegen. Ultima chance per l’Italia con Alberto Dainese.