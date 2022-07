Tour de France, sull’Alpe d’Huez la festa è già iniziata | VIDEO

SportFair

Il Tour de France entra sempre più nel vivo, è in corso una tappa molto importante. La corsa di ieri ha completamente ribaltato le gerarchie e la classifica generale. L’11ª tappa ha portato tantissimi colpi di scena, il più clamoroso il crollo di Pogacar. Strepitoso successo di Vingegaard che ha recuperato tantissimo allo sloveno e si è portato in maglia gialla. Il danese dovrà mantenere il vantaggio su Bardet e proprio Pogacar.

E’ in corso la Briançon-Alpe d’Huez, appuntamento durissimo e molto importante del Tour de France. La tappa ha regalato anche episodi curiosi. In particolar modo i tifosi si sono già messi in evidenza e si sono scatenati in netto anticipo, già tre ore prima dell’arrivo. Un video, diventato virale, mostra i tifosi in versione da spiaggia e con le sedie sopra la testa e rivolte verso il cielo. La festa è già iniziata.