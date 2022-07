Tour de France, Hugo Houle conquista la 16ª tappa: Vingegaard controlla Pogacar e Bardet crolla, la classifica

SportFair

E’ andata in archivio anche la 16ª tappa del Tour de France, la Carcassonne-Foix. Non si sono registrati ribaltoni nella classifica generale, ma sono arrivate indicazioni in vista delle prossime tappe. Grande emozione per Hugo Houle che si è assicurato un successo straordinario. Oggi la fuga è andata via al primo tentativo, inizialmente sono 29 i corridori all’attacco. Il gruppo maglia gialla è riuscito a controllare la situazione e la corsa si è infiammata nel finale.

Sulla prima salita i fuggitivi si sono dimezzati, successivamente ha preso l’iniziativa il canadese Houle. Al suo inseguimento l’americano Jorgenson. Per Houle non si sono registrati problemi in discesa, mentre Jorgenson è finito a terra. Decimo Damiano Caruso. Lo sloveno Pogacar ha tentato un primo attacco, ma Vingegaard è riuscito a controllare. In difficoltà Romain Bardet. In classifica generale Vingegaard ancora in testa su Pogacar.

La 16ª tappa

1 HOULE Hugo Israel – Premier Tech 120 100 4:23:47

2 MADOUAS Valentin Groupama – FDJ 50 70 1:10

3 WOODS Michael Israel – Premier Tech 25 50 ,,

4 JORGENSON Matteo Movistar Team 15 40 1:12

5 STORER Michael Groupama – FDJ 5 32 1:25

6 VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe 26 1:40

7 TEUNS Dylan Bahrain – Victorious 22

8 GESCHKE Simon Cofidis 18 2:11

9 BURGAUDEAU Mathieu TotalEnergies 14 5:04

10 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 10

LA CLASSIFICA GENERALE

1. Vingegaard

2. Pogacar +2’22”

3. Thomas +2’43”

4. Quintana +4’15”

5. Gaudu +4’24”

6. Yates +5’28”

7. Meintjes +5’46”

8. Vlasov +6’18”

9. Bardet +6’37”

10. Pidcock 10’11”