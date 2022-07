Tour de France, acuto di Simon Clarke! Van Aert difende la maglia gialla, la classifica generale

SportFair

E’ stata una giornata molto importante al Tour de France. Nel dettaglio Simon Clarke ha trionfato ad Arenberg Porte du Hainaut ma la giornata della quinta tappa è stata molto favorevole a Tadej Pogacar. L’australiano Simon Clarke (Israel-PremierTech) ha vinto la quinta tappa del Tour de France, la Lille-Arenberg, di 153,5 km.

Clarke ha superato in una volata a quattro l’olandese Taco Van der Hoorn, il norvegese Edvald Boasson Hagen e lo statunitense Neilson Powless. La maglia gialla è rimasta sulle spalle del belga Wout Van Aert (Jumbo Visma), arrivato attardato di oltre un minuto a causa di una caduta dopo circa 30 chilometri. In classifica generale balzo dello sloveno Tadej Pogacar, che ha chiuso al settimo posto ma ha guadagnato su Van Aert.

ORDINE QUINTA TAPPA

1- Simon Clarke AUS (Israel Premier Tech) 3h13’35”

2- Taco Van Der Hoorn NED (Intermarché Wanty Gobert) s.t.

3- Edvald Boasson-Hagen NOR (Total Energies) +2″

4- Neilsson Powless USA (EF Education First) +4″

5- Magnus Cort Nielsen DEN (EF Education First) +30″

6- Jasper Stuyven BEL (Trek Segafredo) +51″

7- Tadej Pogacar SLO (UAE Emirates) +51″

8- Jasper Philipsen BEL (Alpecin Fenix) +1’04”

9- Fabio Jakobsen NED (Quick Step Alpha Vynil) +1’04”

10- Luca Mozzato ITA (B&B Hotels) +1’04”

MAGLIA GIALLA (CLASSIFICA GENERALE)

1- Van Aert (Jumbo-Visma) 16h17’22”

2- Powless (EF Education First) +13″

3- Boasson Hagen (Total Energies) +14″

4- Pogacar (UAE Team Emirates) +19″

5- Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl Team) +25″

6- Pedersen (Trek Segafredo) +36″

7- Vingegaard (Jumbo-Visma) +40″

8- A. Yates (Ineos Grenadiers) +48″

9- Pidcock (Ineos Grenadiers) +49″

10- Thomas (Ineos Grenadiers) +50″