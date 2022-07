Tottenham, l’allenamento di Conte è brutale: Kane collassa e vomita, Son crolla a terra | FOTO e VIDEO

SportFair

Il tecnico Antonio Conte è più carico che mai e si prepara per una stagione da grande protagonista. L’arrivo dell’allenatore italiano in panchina ha cambiato completamente le prospettive del Tottenham, la squadra ha realizzato una vera e propria impresa con la qualificazione alla prossima Champions League. L’ex Ct della Nazionale pretende sempre il massimo dalla sua squadra, già dai primi allenamenti in Corea. Il Tottenham è già sceso in campo per preparare la prossima stagione con l’obiettivo di migliorare l’ultimo risultato e disputare una competizione all’altezza anche in Europa.

La squadra è scesa in campo per tre volte in 24 ore, l’ultima seduta è stata così intensa che Harry Kane è collassato in campo, vomitando per lo sforzo e stremato dalla fatica e dal caldo. Anche Son è crollato a terra. La prima amichevole del Tottenham è in programma mercoledì contro il Team K League.

“La squadra dopo 7 mesi di lavoro insieme sa bene cosa voglio e per me così è più facile. Abbiamo una base su cui costruire, ma dobbiamo migliorare”, ha raccontato l’allenatore sulla tv ufficiale del club.

Altri dettagli sono stati svelati da Alasdair Gold, corrispondente degli Spurs per Football London: “gli allenamenti sono brutali con Conte. I giocatori vengono sottoposti a ripetute a tutto campo dopo due ore di allenamento. I giocatori si ritirano, sentendo il caldo e il ritmo, prima di rientrare nel gruppo. Kane e Son tra quelli che sentono il ritmo, crollano e poi si riconnettono. Ovviamente li aiuterà quando la stagione inizierà, ma vedere le sessioni dal vivo mostra quanto siano estenuanti. Tutto questo in esecuzione dopo quasi due ore di allenamento e la maggior parte sta ancora andando”.

Son Heung-min is feeling the effects of Conte’s gruelling pre-season drills 😳pic.twitter.com/g5mvtjlPV1 — The Spurs Web (@thespursweb) July 11, 2022