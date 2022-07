Leclerc sfreccia a Le Castellet: Verstappen in mezzo alle due Ferrari nelle Fp1 del Gp di Francia

SportFair

E’ iniziato lo spettacolo del Gp di Francia. I piloti della Formula sono scesi in pista oggi per le FP1, sul circuito di Le Castellet: al termine della sessione è la Ferrari a sorridere, con Charles Leclerc, vincitore del Gp d’Austria, davanti a tutti.

Il monegasco, che ha fermato il cronometro sull’1.33.930, si lascia alle spalle Max Verstappen e Carlos Sainz. Quarto tempo invece per George Russell, seguito da Gasly e Perez. Chiude la top 10 Daniel Ricciardo, mentre Lewis Hamilton scenderà in pista nel pomeriggio: il britannico ha lasciato il suo posto a Nyck de Vries, nono nelle FP1, perchè il regolamento prevede che tutte le squadre facciano correre un “giovane pilota” in due sessioni di FP1 della stagione.