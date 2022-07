Lance Stroll “autistico”: sospeso telecronista francese per insulti al pilota canadese

SportFair

I motori si fermano: la MotoGp è in vacanza, mentre la Formula 1 si gode una settimana di stop in vista del Gran Premio di Francia del prossimo 24 luglio. Nonostante la pausa non mancano i colpi di scena e le sorprese.

Mentre Suzuki ha annunciato oggi di aver trovato un accordo con Dorna per uscire dalla MotoGP a fine stagione, in F1 a fare scalpore sono i commenti di un telecronista durante il Gran Premio d’Austria.

Lionel Froissart, commentatore del canale belga RTBF Sport, ha etichettato come “autistico” Lance Stroll. Il co-commentatore Gaetan Vigneron ha poi preso le distanze dal commento, rispondendo “troppo forte. Stai andando troppo oltre“, e Froissart ha risposto: “onestamente, questa è la verità”.

RTBF ha rilasciato una dichiarazione con la quale afferma che verrà condotta un’indagine completa sull’episodio e, intanto, sospende il commentatore: “RTBF condanna fermamente le parole usate domenica 10 luglio, in onda dal suo consulente Lionel Froissart durante il Gran Premio d’Austria. Associare l’autismo con il modo di comunicare di un guidatore era fuori luogo e completamente incoerente con i valori RTBF. Sarà condotta un’indagine interna, per sentire tutte le persone coinvolte. L’obiettivo è capire nel dettaglio cosa potrebbe aver portato a questo incidente. In attesa dei risultati di questa indagine, RTBF non lavorerà più con il consulente in questione fino a nuovo avviso“.