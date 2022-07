Gianmarco Tamberi rischia tantissimo ma vola in finale nel salto in alto: l’azzurro salta 2.28 al terzo tentativo

SportFair

Gianmarco Tamberi vola in finale al Mondiale di Eugene, la qualificazione è arrivata con qualche brivido. Il 30enne è riuscito a superare lo scoglio della qualificazione nel salto in alto. La condizione dell’atleta azzurro non è ancora delle migliori: doppio errore a 2,25, doppio errore anche 2,28, poi il salto vincente per la qualificazione. Nella notte tra lunedì e martedì è in programma la finale, ma l’azzurro dovrà cambiare passo per sperare in un risultato importante.

In grande forma l’altro campione olimpico, il qatariota Mutaz Essa Barshim e il coreano Woo Sang-hyeok. Niente da fare per l’altro italiano in gara, Marco Fassinotti.

