Supercoppa italiana, l’ufficialità su Milan-Inter: data e sede della partita

L’ultima stagione del campionato di Serie A ha lanciato due squadre: Inter e Milan. In particolar modo il rendimento della compagine di Stefano Pioli è stato di altissimo livello, il Diavolo ha conquistato lo scudetto contro ogni pronostico. I nerazzurri hanno iniziato un nuovo progetto con Simone Inzaghi in panchina, il rendimento della squadra è stato all’altezza nonostante il secondo posto in classifica.

L’Inter ha conquistato la Coppa Italia e rappresenta un primo passo in avanti verso il futuro che si preannuncia vincente. E’ tornato Lukaku e il belga è in grado di risolvere i problemi in attacco. Il Milan ha rinnovato i contratti di Maldini e Massara e si prepara a scatenarsi sul mercato.

La Lega Serie A ha ufficializzato la data della prossima Supercoppa italiana: la sfida tra il Milan, i campioni d’Italia e l’Inter, i vincenti della Coppa Italia si disputerà il 18 gennaio 2023 a Riad, in Arabia Saudita. L’orario non è stato ancora comunicato.