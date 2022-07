Sui social il duro sfogo di Fognini: “mai fatto riferimento ad un campione come Rafa”

SportFair

Nelle ultime ore non si fa alto che parlare di Rafa Nadal, che ieri, a causa dei problemi all’addome, ha deciso di alzare bandiera bianca e, dunque, di ritirarsi da Wimbledon, dove aveva staccato il pass per la semifinale, nella quale avrebbe dovuto sfidare oggi Kyrgios.

Prima della decisione di Nadal, Fabio Fognini si è sfogato sui social a seguito degli articoli che facevano riferimento ad una sua Storia Instagram. Il tennista ligure aveva voluto mandare un messaggio chiaro ai suoi follower: “non credete a tutto quello che scrivono“.

Non è chiaro, a questo punto, a cosa si e a chi si riferisse. Il post faceva intuire che secondo Fognini Nadal non avesse alcun infortunio, ma il tennista italiano si è sfogato ieri sui social, prima della decisione del maiorchino: “cari amici giornalisti, tengo a precisarvi con queste due semplici righe che MAI E POI MAI ho fatto riferimento ad un campione come Rafa. E mai me lo potrei permettere!!!!! E’ ora di smetterla di scrivere e riportare tutto ciò che volete in maniera SBAGLIATA. Detto ciò auguro a Rafa e al suo Team un in bocca al lupo per questo finale di Wimbledon“.