Spaventoso incidente alla 6 ore di Monza: la vettura di Henrique Chaves si ribalta più volte | VIDEO

SportFair

La 6 ore di Monza andata in scena ieri ha regalato spettacolo ma anche qualche momento di preoccupazione. Henrique Chaves, infatti, è stato protagonista di un terribile incidente nell’appuntamento italiano del WEC.

La vettura del pilota, che si trovava in testa, si è ribaltata dopo aver colpito un dissuasore, elemento di sicurezza per la FIA. Il 25enne nato a Torres Vedras non ha riportato gravi ferite e nonostante l’incidente, avvenuto al 74° giro, resta leader del mondiale Endurance.

“E’ stato un impatto molto forte, ma sto bene. La cellula di sopravvivenza dell’auto mi ha protetto e sono riuscito ad uscire da solo senza problemi. Non ho problemi fisici, a parte qualche ammaccatura”, ha dichiarato.