Southgate sta pensando di non convocare al Mondiale i calciatori non vaccinati: l’Inghilterra a rischio defezioni in Qatar

SportFair

E’ sempre più alta l’attesa per l’inizio del Mondiale in Qatar del 2022, la competizione prenderà il via nel mese di novembre e si tratta di una novità, in più le gare si disputeranno in posti incantevoli e con la presenza di un pubblico che è sempre più in trepidante attesa. Sono tante le squadre in grado di lottare per la vittoria finale, non parteciperà l’Italia. La squadra di Roberto Mancini non è riuscita a staccare il pass per il Qatar, gli azzurri sono stati eliminati negli spareggi Mondiali dalla Macedonia. Una sicura candidata sarà l’Inghilterra, reduce dalla delusione della sconfitta in finale dell’Europeo proprio contro l’Italia.

Iniziano a circolare le prime indiscrezioni e una notizia ha scatenato tante reazioni. Secondo le ultime novità, il Ct dell’Inghilterra Southgate potrebbe lasciare a casa i calciatori non vaccinati. L’allenatore è finito sulla graticola dopo le pessime prestazioni in Nations League e non ha intenzione di pensare a certificati di vaccinazione e quarantene. Per questo motivo potrebbe prendere una decisione controversa: non convocare chi non sarà vaccinato al momento di volare in Qatar. La presa di posizione rischia di fare parecchio scalpore e già si sono scatenate le prime discussioni. Chi arriva in Qatar e non è vaccinato dovrà sottoporsi ad una quarantena di 5 giorni. Considerando anche i tempi ristretti della prossima stagione con le squadre di club, l’allenatore rischierebbe di non poter schierare i calciatori non vaccinati per la gara d’esordio. Per risolvere la situazione, la FIFA avrebbe chiesto al Qatar di cambiare le regole di ingresso al Paese.