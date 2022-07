Sorpasso da campione di Leclerc su Verstappen: la Ferrari in testa al gran premio d’Austria | VIDEO

SportFair

Grandissimo spettacolo in avvio del gran premio di Formula 1 in Austria. La stagione entra sempre più nel vivo e continua il duello tra Ferrari e Red Bull. La sprint qualifying si è conclusa a favore di Max Verstappen, l’olandese si è confermato in grande forma. Battaglia tra Leclerc e Sainz nei primi giri che si è conclusa a favore del monegasco.

In partenza Verstappen riesce a mantenere la posizione su Leclerc, terzo Sainz. Contatto tra Perez e Russell e il pilota della Red Bull è costretto a fermarsi ai box. Leclerc vola e si prende la prima posizione con un grandissimo sorpasso su Verstappen. L’olandese si ferma dopo 13 giri e monta gomma bianca. Primo Leclerc e secondo Sainz.