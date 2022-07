Sonego-Nadal interrotta: gioco fermo a Wimbledon

SportFair

E’ in corso, nel campo centrale dell’All England Club di Lombra, il match valido per i sedicesimi di finale tra Rafa Nadal e Lorenzo Sonego. Al terzo set, quando il maiorchino si trova in vantaggio di 2-0 sul tennista italiano, in vantaggio 4-2 al terzo set e, quindi, vicino ormai alla vittoria, la partita è stata interrotta.

Perchè Sonego-Nadal è stata interrotta

Il giudice di sedia è stato costretto a fermare il gioco a causa della scarsa visibilità. Per questo motivo è stata necessaria la chiusura del tetto per consentire ai giocatori di proseguire il resto del match senza problemi.