Sonego è subito fuori a Gstaad, Fognini rischia contro Bedene ma stacca il pass per gli ottavi ad Amburgo

E’ stata una giornata interessante per gli appassionati di tennis. Il rendimento degli atleti italiani è stato altalenante, sono infatti in corso i tornei di Gstaad in Svizzera e Amburgo in Germania. Grande delusione per Lorenzo Sonego, l’azzurro è stato sconfitto ai sedicesimi di finale di Gstaad da Juan Pablo Varillas. Solo il primo set è stato equilibrato con il peruviano che si è imposto al tie-break. Sonego non è stato in grado di reagire e il secondo set si è concluso con un netto 2-6 a favore di Varillas.

Al torneo di Amburgo sono scesi in campo altri due italiani. Come da pronostico Luca Nardi è stato eliminato da Pablo Carreno-Busta. La partita non è stata mai in discussione e lo spagnolo si è imposto con il risultato di 6-2, 6-1. Molto più combattuta la sfida tra Bedene e Fabio Fognini. Il primo set è a favore dell’azzurro con il risultato 3-6, poi la reazione dello sloveno che chiude il secondo set con lo stesso punteggio. Nel terzo e decisivo set Fognini rischia, poi chiude con il risultato di 6-7. Agli ottavi dovrà vedersela contro Khachanov.