Sonego, che peccato! Lorenzo vicinissimo alla vittoria all’esordio di Kitzbuhel, ma Andujar vince al tie-break

SportFair

Niente da fare per Lorenzo Sonego al torneo ATP di Kitzbuhel. I tennista torinese non è riuscito nella rimonta nel match di oggi contro Andujar.

Il tennista spagnolo ha messo in difficoltà Sonego conquistando il primo set, ma l’italiano è riuscito a reagire e pareggiare i conti, portando il suo avversario al terzo set. Terzo set combattutissimo, terminato solo a tiebreak. Peccato per Sonego, che si trovava in vantaggio per 4-0 nell’ultimo set e si è fatto rimontare dallo spagnolo. Andujar vola quindi agli ottavi dove sfiderà Misolic.