Sky, DAZN e Tim verso un accordo per trasmettere le partite anche sulla tv satellitare: i dettagli

E’ sempre più alta l’attesa in vista dell’inizio del campionato di Serie A, le dirigenze si sono scatenate sul fronte calciomercato e le squadre sono nettamente più forti della scorsa stagione. Si preannuncia bagarre per lo scudetto con quattro squadre superiori come Inter, Milan, Juventus e Napoli, poi grande equilibrio per Europa, Conference League e salvezza. I tifosi sono sempre più in ansia per l’inizio del campionato e una notizia importante arriva sul fronte diritti tv. Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe vicina l’intesa tra Sky, Tim e DAZN per rendere fruibili tutte le partite del massimo campionato italiano (quindi incluse anche le 7 in esclusiva DAZN), anche sul decoder SKY Q.

La soluzione potrebbe agevolare la risoluzione dei problemi di trasmissione delle partite. Per superare i problemi tecnici, i consumatori dovrebbero dotarsi di due abbonamenti, Sky e DAZN. Tim potrebbe rivedere l’accordo e diminuire da 340 a 250 milioni il contributo che versa a Dazn per ospitare in esclusiva la sua app. In Germania è stato raggiunto l’accordo sul costo dell’abbonamento: su Sky costa 39,90 euro al mese con la possibilità di assistere a tutte le partite. In Italia la situazione non è stata ancora definita. L’intenzione è risolvere la questione prima del 13 agosto, data di avvio del campionato di Serie A.