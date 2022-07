Sinner torna con il botto: vittoria contro Munar e quarti al torneo di Umago

SportFair

Jannick Sinner non è sceso in campo al torneo di Amburgo per recuperare al meglio la condizione fisica. L’italiano è tornato al torneo di Umago con l’intenzione di raggiungere un risultato di alto livello. Il classe 2001 è riuscito ad avere la meglio di Jaume Munar che si è confermato come al solito un osso durissimo. La partita è stata nel complesso equilibrata, Sinner è riuscito a mettere in mostra tutte le qualità.

Nel primo set si registrano subito due break, ma quello decisivo lo piazza Sinner sul risultato di 4-5 e chiude 4-6. Nel secondo set il tema dell’incontro non cambia, si verificano tre break e due sono a favore dell’italiano. Sinner chiude sul punto di 4-6 con un po’ di sofferenza nei punti finali. Ai quarti dovrà vedersela contro Carballes Baena.