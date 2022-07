E’ di Sinner il derby tutto italiano contro Agamenone: vince in due set e raggiunge Alcaraz in finale

SportFair

E’ di Jannik Sinner il derby tutto italiano contro Franco Agamenone, valido per la semifinale del torneo di Umago. Il classe 2001 si è confermato nettamente superiore e si è dimostrato in un momento di forma veramente magico. Il tennista argentino naturalizzato italiano ha fatto il massimo e non è stato veramente mai in lotta per la vittoria.

Il primo set è praticamente senza storia: Sinner gioca a meraviglia, piazza due break e chiude con un netto 1-6. Nel secondo set si registra una leggera reazione di Agamenone sul 2-1. Sinner sale in cattedra, domina la partita e vince 3-6. In finale dovrà vedersela contro un altro grande talento: Alcaraz.