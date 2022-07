Fenomeno Sinner, mette alle corde Alcaraz e conquista i quarti di Wimbledon: l’azzurro trionfa in quatto set

SportFair

Jannik Sinner continua a scrivere pagine di storia del tennis italiano. L’azzurro trascina l’Italia a Wimbledon, il classe 2001 è stato autore di una partita eccezionale contro un altro talento assoluto: Carlos Alcaraz. L’azzurro si è dimostrato superiore in questo match, già dalle prime battute. Il primo set si chiude senza storia, Sinner non sbaglia un colpo e vince con il nettissimo risultato di 6-1. Nel secondo set l’italiano continua a mettere in mostra un gioco entusiasmante e scappa 6-4.

Il terzo set è quello che regala spettacolo. L’equilibrio in campo si trascina fino al tie-break, Sinner può chiudere ma Alcaraz annulla un match point. Lo spagnolo non si arrende e riapre la partita con l’8-10 al tie break. Nel quarto set Sinner gioca da campione vero e supera in tutto Alcaraz. L’azzurro vince 6-3 e ai quarti affronterà il vincente tra Djokovic e Van Rijthoven.