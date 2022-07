Sinner risponde presente a Wimbledon: Isner eliminato in tre set, l’azzurro agli ottavi

SportFair

L’Italia avanza a Wimbledon! In attesa di scoprire cosa farà domani Lorenzo Sonego, oggi ad intrattenere tutti gli appassionati italiani di tennis ci ha pensato Janniks Sinner. Il tennista altoatesino, numero 13 al mondo, ha avuto la meglio questo pomeriggio su Isner.

Il lungo statunitense nulla ha potuto contro un Jannik concentrato e solido. Sinner ha trionfato in due ore e 23 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 7-6, 6-3, staccando il pass per gli ottavi di finale dello Slam inglese in corso sui campi in erba dell’All England Club di Londra.