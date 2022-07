Sinner in semifinale ad Umago! Sicuramente un italiano giocherà per il titolo, avanza anche Zeppieri

SportFair

E’ il torneo degli italiani, quello che si sta svolgendo sui campi in terra rossa di Umago, in Croazia. Il torneo ATP 250 fa sorridere il tennis azzurro: sono ben 3, infatti, gli azzurri che hanno staccato il pass per le semifinali.

Sinner ha appena trionfato contro un buon Carballes Baena: una partita non troppo facile per l’altoatesino, che ha vinto dopo due set, al tie-break. Il match di oggi è terminato dopo due ore e 19 minuti di gioco, col punteggio di 6-4, 7-6. Sinner raggiunge Agamenone in semifinale.

Bene anche Zeppieri: l’azzurro ha superato lo spagnolo Zapata Miralles in due set: il match è terminato dopo un’ora e 42 minuti di gioco col punteggio di 7-5, 6-4. Zeppieri attende di sapere chi tra Alcaraz e Bagnis sarà il suo prossimo avversario.