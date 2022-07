Sinner fa sognare l’Italia, ma Djokovic rimonta e vola in semifinale a Wimbledon

SportFair

In tanti si aspettavano un big match e così è stato: la sfida di questo pomeriggio tra Djokovic e Sinner, valida per i quarti di finale di Wimbledon, Slam in corso sui campi in erba dell’All England Club di Londra, ha regalato spettacolo ed emozioni intense.

Il serbo, numero 3 al mondo, ha iniziato bene il match, portandosi presto in vantaggio, ma il giovane azzurro ha reagito egregiamente e ha rimontato, portandosi a casa il primo set. L’altoatesino numero 13 al mondo ha poi approfittato degli errori dell’avversario per aggiudicarsi anche il secondo set, ma al terzo, la musica è cambiata e Djokovic è tornato se stesso. Il tennista serbo, ex numero 1 al mondo, è riuscito nella rimonta, una rimonta pazzesca, portandosi a casa la vittoria. Sinner, complice anche un problema alla caviglia accusato al termine del quarto set, non è riuscito a lottare e mettere in difficoltà il serbo per la vittoria. Djokovic stacca dunque il pass per la semifinale di Wimbledon, la sua 11ª, dove sfiderà il vincente tra Goffin e Norrie. La sfida tra Djokovic e Sinner è finita dopo 3 ore e 39 minuti di gioco col punteggio di 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2.