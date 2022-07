Sinner è il nuovo numero 1 italiano, Djokovic scivola al 7° posto: il nuovo ranking ATP dopo Wimbledon

SportFair

E’ terminato ieri Wimbledon: Novak Djokovic si è confermato campione, per la quarta volta consecutiva, aggiudicandosi per la 7ª volta in carriera lo Slam britannico, che si disputa sui campi in erba dell’All England Club di Londra.

Nonostante la vittoria, però, il tennista serbo resta con un pizzico di amaro in bocca: a causa della decisione dell’ATP di non assegnare punti a seguito della scelta degli organizzatori di Wimbledon di escludere tennisti russi e bielorussi dal torneo, Djokovic, infatti, ha perso un bel bottino di punti, scivolando così in settima posizione nella classifica mondiale.

Lo stesso vale per Berrettini, che a prescindere dal suo forfait per Covid, avrebbe perso tanti punti dopo la finale raggiunta lo scorso anno. Sale invece Jannik Sinner, che col suo 10° posto diventaa il miglior italiano, superando proprio Berrettini, adesso 15°.

Il nuovo ranking ATP

1. Daniil Medvedev 7.775 punti

2. Alexander Zverev 6.850

3. Rafael Nadal 6.165

4. Stefanos Tsitsipas 5.150

5. Casper Ruud 5.050

6. Carlos Alcaraz 4.845

7. Novak Djokovic 4.770

8. Andrey Rublev 3.700

9. Felix Auger-Aliassime 3.445

10. Jannik Sinner 3.185

Gli altri italiani

15. Matteo Berrettini 2.280

63. Lorenzo Sonego 810

64. Fabio Fognini 806

67. Lorenzo Musetti 781