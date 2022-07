Silverstone, poche indicazioni dalle FP1: Bottas il più veloce, Sainz meglio di Leclerc e Verstappen senza tempo

SportFair

Torna lo spettacolo della Formula 1, è altissima l’attesa per il nuovo appuntamento del campionato a Silverstone. La gara in Canada ha fornito nuove indicazioni, Max Verstappen ha conquistato una vittoria che ha permesso di allungare in classifica generale, al secondo posto Sainz con la Ferrari. Leclerc è riuscito a limitare i danni e ha chiuso al quinto posto grazie ad una grande rimonta dall’ultimo posto. La Ferrari è molto competitiva e nelle ultime gare ha pagato errori, sfortuna e problemi di affidabilità. Il campionato è ancora lungo e può regalare sorprese.

Si sono concluse le Fp1 a Silverstone, condizionate dalla pioggia soprattutto nella prima fase. Nel finale bandiera rossa per l’incidente di Stroll. Il tempo più veloce è stato realizzato da Bottas, poi la Mercedes di Hamilton. In terza e quarta posizione le Ferrari di Sainz e Leclerc. Poi Schumacher. Senza tempo Verstappan e Russell.